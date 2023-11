Chacina de Itarema: facções são separadas por rio e utilizam balsas para atacar rivais no CE

Uma facção criminosa de origem carioca e uma cearense, envolvidas no episódio que ficou conhecido como Chacina de Itarema (quatro mortes na madrugada do último dia 30 de outubro), dominam territórios separados por um rio e utilizam balsas (um tipo de embarcação) para atravessá-lo e atacar os rivais.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, após a Chacina, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) levantou informações que os autores da matança pertencem à facção carioca, que domina o tráfico de drogas no Distrito de Mirinduba, que fica no Município de Amontada.

Já as vítimas seriam integrantes ou amigas de membros da facção cearense, que domina o Distrito de Patos, no Município de Itarema. Apenas o Rio Aracatiaçu separa os dois territórios.

Uma 'live' (transmissão ao vivo) na rede social Instagram, que mostrava supostos integrantes da facção cearense se divertirem, na noite de 29 de outubro último, levou o grupo criminoso de origem carioca a planejar a Chacina.

O imóvel foi invadido e quatro pessoas, executadas a tiros, na madrugada seguinte: duas mulheres, de 20 e 24 anos, uma adolescente de 13 anos e um adolescente de 17 anos.

Esconderijo em Amontada foi descoberto

Ao saber da Chacina, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) montou uma operação policial na região, com dezenas de policiais civis e militares, além de equipes de inteligência.

Com informações que os assassinos eram de Mirinduba, equipes policiais foram até o Distrito, em Amontada, e localizaram uma casa suspeita. Lá, encontraram indícios que os suspeitos estiveram no local e haviam fugido há pouco tempo - como portas abertas e a presença de redes e mochilas. Um carregador de pistola, um aparelho celular e documentos pessoais foram apreendidos, no imóvel.

Em Itarema, dois suspeitos foram identificados e trocaram tiros com a Polícia, segundo a SSPDS. Henrique Moreno do Nascimento Moreno, conhecido como 'Caranguejo', 23, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, poucas horas depois da Chacina, na segunda-feira (30). O outro homem fugiu.

Na sequência das buscas, as Forças de Segurança identificaram que o mandante da Chacina havia se deslocado para Fortaleza. Davi Sousa de Oliveira, o 'Fazendeiro', foi localizado e preso em uma residência, no bairro Barroso, na última terça (31).

Jeremias Teixeira de Sousa, 27, que acompanhava 'Fazendeiro', também foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, já que a dupla estava na posse de 35 gramas de maconha. A sua participação na Chacina também é investigada.