Facção planejou Chacina de Itarema após ver rivais em festa através de 'live' na rede social

Uma 'live' (transmissão ao vivo) publicada na rede social Instagram mostra jovens dançando, ingerindo bebidas alcoólicas e se confraternizando. Ao ver rivais nessa festa, integrantes de uma facção criminosa carioca decidiram realizar um ataque, poucas horas depois. Quatro pessoas foram mortas a tiros, na madrugada da última segunda-feira (30), na Chacina de Itarema, no Interior do Ceará.

Conforme um relatório da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a ordem para o cometimento da Chacina partiu de Davi Sousa de Oliveira, o 'Fazendeiro', de 23 anos - preso na última terça (31), em Fortaleza. E a motivação da matança foi a guerra entre facções por território para o tráfico de drogas.

Na 'live', uma jovem que dançava estava com uma tornozeleira eletrônica - monitorada pelo Sistema de Justiça do Estado. Enquanto homens fazia um símbolo, com as mãos, que remete à uma facção de origem cearense.

Ao ver a transmissão ao vivo, 'Fazendeiro' procurou seus comparsas, ainda na noite de domingo (29). "Ei, man (macho), onde é isso aí? Tu não tem uns cara... Pra nós ir buscar eles aí, agora?", questionou, em um áudio enviado para Henrique do Nascimento Moreno.

A dupla recrutou pelo menos outros dois comparsas - já identificados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. O grupo invadiu a residência onde acontecia a festa, por volta de 4h30, e executou quatro pessoas, que dormiam no imóvel: duas mulheres, de 20 e 24 anos, uma adolescente de 13 anos e um adolescente de 17 anos.

Morte e prisão de suspeitos

Ao saber da Chacina, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) montou uma operação policial em Itarema, com dezenas de policiais civis e militares, além de equipes de inteligência. Até o secretário Samuel Elânio se deslocou para o Município.

Dois suspeitos foram identificados e trocaram tiros com a Polícia, segundo a SSPDS. Henrique Moreno (que tinha participado do planejamento da matança), conhecido como 'Caranguejo', 23, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, poucas horas depois da Chacina, na segunda-feira (30). O outro homem fugiu.

Na sequência das buscas, as Forças de Segurança identificaram que o mandante da Chacina havia se deslocado para Fortaleza. Davi de Oliveira, o 'Fazendeiro', foi localizado e preso em uma residência, no bairro Barroso, na última terça (31).

Jeremias Teixeira de Sousa, 27, que acompanhava 'Fazendeiro', também foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, já que a dupla estava na posse de 35 gramas de maconha. A sua participação na Chacina também é investigada.