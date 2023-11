Mulheres denunciam agressão de assessor de vereadora em evento religioso em Juazeiro do Norte

A instrutora de treinamento Darlany Oliveira, de 24 anos, e a estudante Sabrina Feitosa, de 23, denunciaram que foram agredidas física e verbalmente por Gabriel França, assessor da vereadora do Crato, Mariângela Bandeira, durante um evento religioso no último domingo (26) no município de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

As vítimas registraram boletim de ocorrência sobre o caso e realizaram exame de corpo de delito. Segundo elas, o acusado já tinha histórico de agressão. Ao Diário do Nordeste, Gabriel França negou as acusações.

Em nota, a Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE) informou que investiga as circunstâncias de um crime de lesão corporal. Segundo a corporação, na ocasião, "um homem teria lesionado duas mulheres durante um conflito ocorrido em um templo religioso, no bairro João Cabral". Conforme a PC-CE, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Crato e será transferido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Em sessão ordinária na Câmara do Crato na manhã dessa terça-feira (28), a vereadora Mariângela Bandeira informou que o funcionário será afastado das funções e exonerado do cargo.

Agressões

Segundo relato de Sabrina, a confusão aconteceu em uma festividade religiosa do candomblé com cerca de 200 pessoas em Juazeiro. A discussão teria começado quando um homem passou mal e esbarrou em outros frequentadores do local, causando tumulto. Nessa hora, Gabriel teria culpado Darlany e Sabrina pelo ocorrido, pois o rapaz era conhecido delas e teria sido convidado pelas jovens para o evento.

De acordo com as vítimas, a mãe de Gabriel França também teria participado das agressões. "Ele começou a me xingar com palavras de baixo calão e a mãe dele me deu um empurrão. Fiquei em choque, sem entender o que estava acontecendo. Ele continuou me xingando e eu disse pra ele ter educação pra falar com as pessoas. Aí ele deu um tapa na minha cara", relatou Sabrina, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ameaças

Ainda conforme o relato, após a agressão, participantes do evento interviram na briga. Gabriel teria ido para o lado de fora da casa e também agredido Darlany, quando ela o questionou sobre a violência.

"Tentei dialogar com ele, mas a mãe dele começou a me agredir, puxou meu cabelo, me deu um soco no rosto, e ele me deu um soco no olho. Tentei me defender, mas não consegui. Ele saiu fazendo ameaças de que se visse a gente iria agredir de novo", afirmou Darlany, detalhando o comportamento agressivo do assessor.

"Ele aproveita do poder que ele tem na hierarquia [da religião] para se sobressair no Barracão, porque ele é o braço direito do pai de santo. [...] Que a justiça seja feita. Estamos buscando incansavelmente", disse.

Assessor nega acusações

Ao Diário do Nordeste, Gabriel França afirmou que as duas mulheres estavam alcoolizadas e pediu que elas fossem para casa durante o evento, momento em que ele teria sido xingado por elas e que a confusão teve início. Ele citou que a mãe teria sido agredida durante a briga.

"Começaram a vir para cima de mim para me agredir, quando minha mãe veio para pedir calma, então as duas foram agredir minha genitora. Na ocasião, fui separar uma das meninas (Darlany de Oliveira Teixeira) que estava em cima dela. Por causa das agressões uma da outra, minha genitora saiu com os braços machucados, olho roxo", alegou o assessor.

Gabriel França negou que teria agredido as denunciantes. "Jamais toquei em nenhuma mulher em minha vida", defendeu-se.

"Sou uma pessoa íntegra, sou dos movimentos sociais, assessor de uma parlamentar e ficha completamente limpa de qualquer tipo de agressão a qualquer pessoa, estou me sentindo julgado e minha imagem está sendo abalada na sociedade. Tenho consciência de minha idoneidade, que tudo será devidamente apurado conforme manda a lei e reforço a minha inocência", afirmou.

Exoneração

Durante sessão ordinária na Câmara do Crato na manhã desta terça-feira (28), a vereadora Mariângela Bandeira informou que o assessor Gabriel França será afastado das funções e exonerado do cargo após a repercussão do caso.

"Não é fácil para mim estar nesse papel, [...] mas, de antemão, comunico que já foi uma decisão tomada desde ontem, amadurecida, de que haveria o afastamento do Gabriel, já que vocês não se sentiram assistidas. [...] De imediato, decidi afastar das funções", afirmou a parlamentar na ocasião.

Em nota publicada nas redes sociais na segunda (27), a vereadora repudiou o ocorrido e disse estar acompanhando as investigações.

"Destaco, que o meu mandato repudia todas as formas de violência, sobretudo aquelas praticadas contra mulheres. Nesse sentido, solicitei às autoridades competentes que todos os fatos sejam apurados, observando o dever de cautela, assim como também o devido processo legal, ressalto que o meu mandato acompanhara de perto as investigações pelos órgãos competentes, e ao final tomarei as medidas cabíveis", informou no comunicado.