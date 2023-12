Padrasto é preso suspeito de lesão corporal grave contra enteado de 5 anos, em Canindé, no Ceará

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (6) em Canindé, no interior do Ceará, suspeito de lesão corporal grave contra o enteado, um menino de cinco anos.

A violência foi denunciada na Delegacia Regional de Canindé, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que acionou a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) para as primeiras diligências.

Diante das informações levantadas, conforme a PCCE, foi solicitado o apoio da Polícia Militar para a prisão do agressor, que aconteceu em uma residência no Município.

Veja também

Lesão corporal grave

O homem, com antecedentes por direção perigosa, foi levado à Delegacia Regional de Canindé, onde foi autuado por lesão corporal grave. As investigações permanecem para identificar a participação do padrasto em outros crimes.