Filha de Vitor Valim, prefeito de Caucaia, realiza transplante de fígado: 'sigam em orações'

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, atualizou o estado de saúde de sua filha mais velha, Sofia, e informou que ela passou por um transplante de fígado nesta quinta-feira (7). O político havia compartilhado que a jovem de 19 anos entrou na fila para a doação do órgão nessa terça-feira (5).

Valim não deu detalhes sobre a condição, mas disse que era uma "situação grave de saúde". Devido à urgência do caso, um doador compatível foi designado na manhã desta quinta, conforme o prefeito.

Cirurgia teve 'êxito'

A cirurgia foi "realizada com êxito", segundo o chefe do Executivo caucaiense. "Contudo, as próximas 48 horas ainda serão de observação para que possamos saber se o corpo de Sofia aceitará o novo órgão', informou Valim.

O prefeito agradeceu à família doadora "pela sensibilidade e por ajudar a devolver a vida" da filha.

"Por favor, sigam em orações e mandando energias positivas nesta nova etapa da luta de Sofia. Muito obrigado pelo carinho que eu e minha família temos recebido nessas horas tão difíceis", escreveu.