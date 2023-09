Prefeito de Senador Pompeu diz que se jogou na plateia porque 'estava muito emocionado'; veja vídeo

O prefeito Maurício Pinheiro, de Senador Pompeu, no Ceará, viralizou nas redes após se jogar sobre a plateia de um show na cidade e acabar caindo no chão, no último domingo (3). Nessa segunda-feira (4), ele veio a público comentar a situação, em vídeo no Instagram, e confirmar que não ficou ferido.

O momento aconteceu durante a festa de 127 anos da emancipação política do Município, quando ele resolveu fazer uma espécie de "mergulho" entre a plateia da comemoração.

"Eu estava muito emocionado porque, assim, você ouvir seu nome ser falado por milhares de pessoas, gritando... A gente se emociona. Quero dizer para todos que ninguém se feriu, ninguém se machucou. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, extrovertido, mas também sou um cara muito trabalhador. Quem é de Senador Pompeu conhece e sabe o trabalho que estamos fazendo aqui no Município", disse o prefeito.

No primeiro vídeo, que mostra a queda, Pinheiro aparece dançando, bastante animado, ainda em cima do palco. Logo depois, ele avisa com as mãos que se jogará entre a plateia, mas nenhum dos presentes age rapidamente para segurá-lo, o que ocasiona a queda.

Segundo o prefeito, que concedeu entrevista ao UOL ainda na segunda-feira, cerca de 15 mil pessoas estavam no evento. No segundo mandato na Cidade, ele garantiu que é bastante popular e muito querido na região.

"Cada um ganha fama como pode né! Senador Pompeu tem mais é que agradecer por tanto amor e empenho em melhorar nossa cidade, por uma festa tão maravilhosa e por ele ter restaurado a saúde e estar aqui conosco", escreveu uma seguidora nas redes sociais após a postagem.