Pré-candidato em Fortaleza, Evandro Leitão não irá deixar presidência da Alece na campanha

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), disse, nessa sexta-feira (26), que não irá se licenciar do cargo na Casa Legislativa durante o período de campanha eleitoral. Ele foi escolhido, no último domingo (21), como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT.

"Eu permanecerei, como historicamente sempre aconteceu. Nós tivemos alguns ex-presidentes que já foram candidatos e nenhum deles se afastou", lembrou Evandro em entrevista ao Diário do Nordeste, durante visita ao Sistema Verdes Mares. Os últimos dois prefeitos eleitos em Fortaleza — Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT) — estavam na presidência da Casa quando concorreram à Prefeitura.

Ele projetou ainda que o ritmo das atividades na Alece deve diminuir no período que antecede a votação, em outubro de 2024.

"Até porque também sempre, historicamente, no último mês que antecede as eleições, a gente diminui o tempo das plenárias para que os deputados possam dar assistência aos seus municípios, e aqui não vai ser diferente", explicou o presidente.

Escolha do PT

Evandro Leitão foi confirmado como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza no último domingo em encontro municipal do PT. O presidente da Assembleia já havia conquistado, no dia 7 de abril, ampla maioria dos delegados — responsáveis pela escolha da pré-candidatura.

Também pré-candidatos, o ex-deputado federal Artur Bruno (PT) e os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT) retiraram a pré-candidatura em apoio a Evandro Leitão.

Principal adversária de Evandro na disputa interna, a deputada federal Luizianne Lins (PT) também retirou a pré-candidatura, minutos antes da votação. Contudo, os 58 delegados que apoiavam a ex-prefeita de Fortaleza votaram pela abstenção.