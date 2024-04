Evandro ainda não conversou com Luizianne e espera mediação de Gleisi Hoffmann: 'Baixar a poeira'

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) disse, nesta sexta-feira (26), que ainda não procurou a deputada federal Luizianne Lins (PT) para conversar após ter sido escolhido como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza no último domingo (21).

"Nós vamos conversar não somente com a deputada federal Luizianne, mas nós vamos conversar com todos os nossos aliados, todos aqueles que acreditam nesse projeto. Projeto que está em curso no estado do Ceará", disse Evandro ao Diário do Nordeste, durante visita ao Sistema Verdes Mares.

Ele reforçou que ainda não existem conversas marcadas para tratar da corrida eleitoral, inclusive com partidos aliados. "Nós iremos, sim, procurar todos os nossos aliados para que a gente possa fazer essa construção. Uma construção coletiva, uma construção de escuta a todos aqueles que acreditam. E para isso nós estamos primeiro deixando passar essa semana, baixar a poeira", explicou.

Indagado se a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, pode mediar o diálogo com a ex-prefeita de Fortaleza, ele disse que considera que sim. "Sem sombras de dúvida, até mesmo pelo papel que ela (Gleisi Hoffmann) exerce como presidente", ressaltou.

Ele esteve reunido com Hoffman na última terça-feira (24), em Brasília. Também participaram do encontro o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), e o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio (PT).

Segundo Evandro, Gleisi Hoffmann disse que Fortaleza será uma das prioridades do partido nas eleições municipais.

"Foi um momento para nós dialogamos, podermos nos apresentar, oficialmente, como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, à presidente nacional do nosso partido, onde ela reiterou - já tinha dito, em um passado recente, mas ela reiterou -, que Fortaleza será uma prioridade do Partido dos Trabalhadores enquanto campanha eleitoral que se avizinha", detalhou.

Escolha do PT Fortaleza

Evandro Leitão foi confirmado como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza no último domingo em encontro municipal do PT. O presidente da Assembleia já havia conquistado, no dia 7 de abril, ampla maioria dos delegados — responsáveis pela escolha da pré-candidatura.

Também pré-candidatos, o ex-deputado federal Artur Bruno (PT) e os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar (PT) retiraram a pré-candidatura em apoio a Evandro Leitão.

Principal adversária de Evandro na disputa interna, a deputada federal Luizianne Lins também retirou a pré-candidatura, minutos antes da votação. Contudo, os 58 delegados que apoiavam a ex-prefeita de Fortaleza votaram pela abstenção. Até o momento, Luizianne ainda não se manifestou sobre a escolha de Evandro Leitão como pré-candidato.