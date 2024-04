Petistas querem Lula de volta ao Ceará para fortalecer o nome de Evandro Leitão em Fortaleza

Passado o momento de disputa interna para a definição da pré-candidatura petista em Fortaleza, o objetivo dos aliados do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana agora é aproximar a imagem de Evandro Leitão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas querem que Lula venha ao Ceará nos próximos meses.

Uma comitiva do partido, incluindo o próprio Leitão, esteve em Brasília nesta semana para um encontro com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Além do ministro, do governador e do líder do governo na Câmara, José Guimarães, estava também no grupo o presidente municipal do PT, Guilherme Sampaio.