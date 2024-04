Aliados de Luizianne esperam sinalização de grupo vencedor no PT para construção da 'unidade'

Aliados da ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins admitem a abertura de diálogo com demais correntes petistas na busca pela unidade dentro do partido. A legenda decidiu, no domingo (21), que o deputado estadual Evandro Leitão (PT) será o candidato nas eleições de outubro. A definição ocorreu no Hotel Oásis, no bairro Meireles, em Fortaleza.

A disputa entre o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e a parlamentar marcou o processo interno do PT e só foi definido em encontro do partido. A ex-prefeita ainda não se pronunciou publicamente sobre o resultado. Apesar de ter ido ao Encontro Municipal, ela saiu do local do evento poucos minutos depois da chegada e não retornou. A deputada, no entanto, permaneceu nas dependências do hotel, onde o encontro estava sendo realizado.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a vice-presidente do PT Fortaleza, Liliane Araújo, diz que o chamado "Campo de Esquerda", uma nova corrente que deverá ser criada tendo como liderança a deputada federal Luizianne Lins, dá "sinalização que, sim, há tempo para conversar".

No entanto, a construção da "unidade" se dará em torno do debate de um projeto para a cidade. "Qual o projeto para Fortaleza? A chapa 100 tinha um projeto muito claro, já governamos a cidade durante oito anos", diz.

Para a dirigente, a possibilidade dessa unidade no partido se dará por gestos claros do lado vencedor da disputa. "Eu acho que o que todo mundo busca é unidade, mas com conversas, diálogo, participação, entendimento, nos ouvindo. O que não foi possível essa conversa no encontro. Se o grupo vai aderir ou não depende dessas tratativas. A gente avalia que esse processo no PT foi muito caro, sofrido para nós", explica.

'Gesto'

Produtor cultural e integrante da Executiva do PT Fortaleza, Paulo Assunção (PT) foi o responsável por anunciar a retirada da pré-candidatura da deputada federal Luizianne Lins (PT) minutos antes do início da votação do Encontro Municipal do PT que definiu Evandro Leitão (PT) como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Segundo ele, a atitude foi um "gesto" da ex-prefeita e dos aliados, mas que a unidade do partido ainda precisa ser construída.

A escolha de Evandro Leitão não teve nenhum voto contrário, mas os 58 delegados da chapa que apoiava Luizianne optaram pela abstenção. No total, 141 delegados votaram a favor do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Apenas um dos petistas que tinha direito a voto preferiu não se manifestar.

Assunção explicou que a escolha por retirar a pré-candidatura de Luizianne Lins foi um "gesto" tanto interno — para aqueles dentro do PT que apoiam Evandro Leitão — como externo. "Esse gesto nosso, que coube a mim trazer essa mensagem da Luizianne, é justamente para a gente buscar passar para a sociedade, para o conjunto de forças políticas que poderão estar com o Partido dos Trabalhadores nesse próximo período, que nós queremos construir isso da melhor maneira possível", explica.

A decisão final sobre a retirada da pré-candidatura dela foi tomada minutos antes do anúncio, em reunião de Luizianne Lins com os apoiadores. Nos bastidores do Encontro chegou a circular a informação que Luizianne também teria tido uma reunião com Evandro — que também se ausentou do auditório onde ocorria o evento —, mas a informação foi negada.

Segundo aliados da ex-prefeita de Fortaleza, ela não teria retornado por ter um voo agendado para o início da tarde. O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa de Luizianne para pedir um posicionamento da deputada, mas não teve retorno.

Importância de Elmano de Freitas

Sobre o futuro apoio de Luizianne Lins — e, por consequência, seu grupo de aliados — a campanha de Evandro Leitão, Paulo Assunção disse ser ainda um movimento "em construção". "A gente não está fechando questão agora, o que nós fizemos foi um gesto", ressaltou.

E para a construção dessa unidade, o petista ressalta a importância do governador Elmano de Freitas (PT) para que o partido possa chegar a essa unidade.

"Nós demos o nosso gesto. Nós fizemos a nossa parte de dizer que nós temos muita responsabilidade com o partido. Eu não tenho dúvida que, sob a liderança do governador Elmano — juntamente com o presidente do PT, Guilherme Sampaio, juntamente com agora o pré-candidato Evandro — saberão cuidar desse processo de construção de uma real unidade dentro do PT", reforçou.

O Diário do Nordeste pediu ao governador Elmano de Freitas um posicionamento a respeito da decisão do PT Fortaleza, contudo não teve resposta. Até o momento, Elmano não se manifestou sobre a escolha.

A importância de Luizianne

No discurso após ser confirmado pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão aproveitou para se dirigir diretamente a Luizianne Lins. “Quero me dirigir a você e dizer do meu carinho, do reconhecimento, do meu respeito, da sua importância não só para o estado do Ceará, mas em especial para Fortaleza”, disse.

"Eu peço aqui que desde já para que todos nós possamos nos unir. Nossos adversários não estão aqui, estão lá fora", reforçou Leitão.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio, reconheceu o gesto feito por Luizianne e aliados. Sampaio era um dos pré-candidatos do PT, mas retirou a pré-candidatura em apoio a Evandro Leitão.

"É muito importante registrar o gesto dos delegados e delegados que retiraram, com a autorização da Luizianne, a sua pré-candidatura. Penso eu que cabe agora ao Evandro, legitimado que está pelo voto dos filiados e dos delegados, a responsabilidade política de procurar a Luizianne, de procurar todas as lideranças que estiveram juntos a campanha dela a estarem juntos a sua campanha", pontua.

"A Luizianne é uma liderança política muito madura e tem um grau de responsabilidade política com o projeto do Partido dos Trabalhadores muito forte. Então a minha expectativa é que esteja presente na campanha. Na minha opinião, é muito importante para a campanha do Evandro a participação ativa da deputada Luizianne", completa Guilherme Sampaio.

Paulo Assunção também reforçou a importância de Luizianne para o PT em Fortaleza. "A Luizianne é muito importante para o PT e a Luizianne é muito importante para a cidade, para o Estado e para o nosso País, não tenho dúvida. (...) O PT precisa da Luizianne. É muito importante a Luizianne forte para que a gente tenha um PT cada vez mais forte", ressaltou.