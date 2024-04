TRE-CE realiza atendimento no Dia do Trabalhador em shoppings de Fortaleza e Juazeiro do Norte

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou que irá manter o atendimento durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º). Os eleitores poderão atualizar ou regularizar sua situação nas unidades do órgão que funcionarão em shoppings nos municípios de Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Em Fortaleza, os cidadãos terão acesso aos serviços da Justiça Eleitoral nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Giga Mall (das 8h às 17h)

e North Shopping Jóquei (das 11h às 19h). Já em Juazeiro do Norte, os atendimentos ocorrerão no Cariri Shopping, com funcionamento das 13h às 20h.

Segundo o órgão, a ampliação de locais e dias de funcionamento dos postos de atendimento tem o objetivo de facilitar o acesso do eleitorado aos serviços do TRE-CE e incentivar a maior participação cidadã no processo democrático.

O prazo para buscar o atendimento e regularizar a situação junto a Justiça Eleitoral é até o dia 8 de maio.

Veja locais e horários de atendimento do TRE-CE no Dia do Trabalhador

Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, n.º 3100, Praça Central (Piso L1) - Presidente Kennedy

Horário: das 8h às 17h



Shopping RioMar Fortaleza

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, n.º 1500, Espaço de Eventos (Piso L2) - Papicu

Horário: das 8h às 17h



Shopping Giga Mall

Endereço: R. José Hipólito, n.º 264, Praça Central (Térreo) - Messejana

Horário: das 8h às 17h



North Shopping Jóquei

Endereço: Av. Lineu Machado, n.º 419, Praça de Alimentação (Piso 3) - Jóquei Clube

Horário: das 11h às 19h

Juazeiro do Norte

Cariri Shopping

Endereço: Av. Padre Cícero, n.º 2555 - Triângulo

Horário: das 13h às 20h