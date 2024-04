TRE reforça cadastro e regularização de eleitores em Juazeiro do Norte, que poderá ter 2º turno

Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri, poderá ter um segundo turno nas eleições deste ano. Com um eleitorado apto alvo de 200,1 mil pessoas, o município está incluído numa estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para reforçar alistamento de eleitores até o dia 8 de maio, data-limite para os procedimentos serem realizados.

O quantitativo-alvo de eleitores aptos, mencionado pelo Tribunal, considera um percentual de 70% sobre a população total da municipalidade. Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022, a cidade conta com 286,1 mil habitantes.

Conforme informou a Justiça Eleitoral, o planejamento para alcançar a meta consiste na descentralização e ampliação do atendimento. Para isso, foram montados diversos pontos espalhados pela cidade e disponibilizados mais equipamentos de coleta biométricas além de colaboradores.

Ao que prevê a legislação, poderão contar com o segundo turno para cargos de chefia do Executivo os colégios que contabilizem mais de 200 mil eleitores. Outro critério habilita a realização da segunda etapa do pleito é que um dos candidatos à prefeitura receba um número de votos inferior à maioria absoluta.

Até sexta-feira (19), quando foi consultado pelo Diário do Nordeste, o TRE-CE contabilizava que 195,7 mil pessoas estavam aptas a registrar seus votos na disputa eleitoral que acontecerá em outubro. O quantitativo atingido até agora, portanto, é insuficiente para um novo turno.

Direito ao voto

De acordo com o regramento eleitoral, todo cidadão alfabetizado, nascido no Brasil ou naturalizado, com idade entre 18 e 70 anos, é obrigado a votar. A participação no processo só é facultativa para jovens com 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas que não foram alfabetizadas.

O título é o documento obrigatório para que alguém, de fato, se torne um eleitor. Ele é gratuito. Em 2024, o prazo para emissão dele junto aos Cartórios Eleitorais deve acontecer até 8 de maio. É relevante destacar que pessoas que tenham 16 anos completos até o dia da eleição poderão solicitar o título ainda com 15 anos.

Também devem procurar os órgãos ou realizar o serviço pela internet até a data-limite aqueles que queiram mudar de residência eleitoral, incluir o nome social ou regularizar sua situação. Só não poderão recorrer ao autoatendimento neste prazo os que não possuem biometria, pois o período encerrou no dia 8 de abril.

Antes de se deslocar até o local de votação, é interessante que o eleitor consulte sua seção eleitoral nos portais dos tribunais eleitorais ou pelos aplicativos disponibilizados pela Justiça Eleitoral, uma vez que mudanças poderão ocorrer de uma eleição para outra.

Fique atento ao calendário eleitoral: