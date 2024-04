TRE-CE realiza mutirão para regularização da situação eleitoral em Fortaleza; saiba como participar

Com o prazo para o cadastro de eleitores para a eleição 2024 perto de terminar, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) promove, a partir desta segunda-feira (22), o Mutirão de Atendimento ao Eleitor. O evento, realizado em Fortaleza, permitirá que cidadãos regularizem a situação do documento.

De acordo com informações do TRE-CE, os cidadãos que procurarem o serviço poderão realizar alistamentos eleitorais, cadastros de biometria, transferências de domicílio e outros serviços durante.

O evento ocorre simultaneamente em cinco pontos, localizados em diferentes regiões da capital cearense, pela primeira vez. O objetivo é facilitar o acesso dos moradores de todas as áreas da Cidade. Confira locais e horários de atendimento:

Shopping Riomar Fortaleza

Endereço : Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy

: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy Horário: segunda a sexta, das 8h às 14h

Shopping Riomar Papicu

Endereço : Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu Horário: segunda a sexta, das 8h às 14h

Shopping Giga Mall

Endereço : R. José Hipólito, 264 - Messejana

: R. José Hipólito, 264 - Messejana Horário: segunda a sexta, das 8h às 14h

Central de Atendimento do TRE-CE - Unidade Sul

Endereço : Rua Dr. Pontes Neto, 800 - Eng. Luciano Cavalcante

: Rua Dr. Pontes Neto, 800 - Eng. Luciano Cavalcante Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h

Central de Atendimento do TRE-CE - Centro

Endereço : Rua Jaime Benévolo, 21 - Centro

: Rua Jaime Benévolo, 21 - Centro Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h

Os atendimentos do mutirão seguem até o dia 8 de maio, data limite para o cadastro de eleitores. Vale lembrar que, para receber atendimento, é necessário realizar agendamento de forma virtual.

No entanto, antes de comparecer ao evento, o TRE-CE recomenda que os interessados consultem a situação eleitoral no site da entidade ou no aplicativo e-Título. Ainda segundo o tribunal, algumas irregularidades podem ser resolvidas de forma online e gratuita, através do canal de autoatendimento, disponível na página da instituição.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cidadãos que realmente precisem se deslocar ao mutirão para solucionar pendências eleitorais deverão apresentar comprovante de endereço atualizado e documento de identificação oficial, que pode ser RG, Carteira de Trabalho, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e certidão de nascimento ou casamento.