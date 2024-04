Com fim da disputa no PT, quais são as pré-candidaturas anunciadas à Prefeitura de Fortaleza Decisão do Partido dos Trabalhadores afunilou cenário e seis outros políticos seguem na disputa pela cadeira de prefeito

Escrito por Ingrid Campos, Bruno Leite , politica@svm.com.br 17:17 - 21 de Abril de 2024