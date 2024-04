Prefeito Graciliano Ramos encontra presidente Lula

Dois dos maiores nordestinos da história do Brasil se encontram em um livro exemplar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pernambucano de Caetés (ainda distrito de Garanhuns em 1945); o escritor Graciliano Ramos, alagoano de Quebrangulo, de 1892. Ambos, por coincidência, nascidos em 27 de outubro.

A editora Record juntou as ilustres criaturas no livro “O prefeito escritor: Dois retratos de uma administração”. É uma novíssima edição dos “Relatórios” de prestação de contas de Graciliano Ramos na sua experiência no comando da prefeitura de Palmeiras dos Índios, nos anos de 1929-30.

Lula assina o prefácio da obra, anotando o que seria uma semelhança entre os seus três mandatos no governo federal e o estilo do político do agreste de Alagoas: “(...) a obra-prima do prefeito Graciliano Ramos foi colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda.”

Em um ano de eleições municipais, o livro ganha ainda mais relevância. Com a tinta da ironia, o escritor-prefeito relata a sua forma de administrar, sem esquecer de fazer críticas aos gestores que o antecederam.

“A prefeitura foi intrujada quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser o negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff. Pagamos até a luz que a lua nos dá”, conta o velho Graça.

Os relatórios do prefeito foram escritos apenas para cumprir as obrigações burocráticas do município. O governador Álvaro Paes, no entanto, recebeu os documentos e ficou admirado com a qualidade literária do remetente. Estava descoberto assim um novo autor, aquele que daria ao país livraços como “São Bernardo” (1934), “Angústia” (1936) e “Vidas secas” (1938).

Repare no zelo do alagoano com a linguagem e com os recursos públicos, ao relatar sobre o cemitério da cidade: “Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro em pouco será insuficiente, mas os trabalhos a que me aventurei, necessários aos vivos, não me permitiram a execução de uma obra, embora útil, prorrogável. Os mortos esperarão mais algum tempo. São os munícipes que não reclamam.”

É ou não é um belo exemplo para os candidatos às prefeituras nas eleições de outubro?

Os “Relatórios” de Graciliano foram publicados inicialmente em 1994, uma coedição da Fundação de Cultura do Recife e a editora Record, com organização do jornalista, poeta e historiador Mário Hélio.

Mais uma pérola do chefe do Executivo de Palmeiras dos Índios, para finalizar a resenha: “Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado, restam poucos: saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem onde não são necessários, cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. Devo muito a eles.”

