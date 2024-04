Eleição 2024: Saúde, emprego e segurança são os temas prioritários para os cearenses, diz pesquisa

A saúde pública é o tema que o eleitor cearense mais espera ser discutido nas eleições deste ano pelas candidaturas ao Executivo Municipal. Na lista de prioridades, aparecem ainda geração de emprego e renda, segurança pública, educação e infraestrutura. A constatação é de uma pesquisa realizada pelo Instituto Opnus e divulgada com exclusividade pelo Diário do Nordeste neste sábado (27).

Os pesquisadores perguntaram o que os cearenses apontam como “principal tema a ser discutido pelos candidatos”. Do total de entrevistados, 36% escolheram a saúde como prioridade. O tema é amplamente o mais lembrado pelos eleitores.

Em um segundo bloco de prioridades aparece a geração de emprego e renda, com 19%. A segurança pública surge em seguida, com 18%, junto com educação, apontada por 16% dos entrevistados. Os três temas estão tecnicamente empatados no grau de prioridade para a população dos municípios cearenses.

O levantamento foi realizado por meio de entrevistas pessoais e domiciliares com 1,7 mil pessoas com 16 anos ou mais em todo o Ceará. O questionário foi aplicado entre os dias 11 e 18 de abril de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Mais atrás na lista de prioridades aparece infraestrutura e pavimentação, lembrada por 7% dos eleitores. Outros 4% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder à pesquisa.

Segurança na Capital

A pesquisa do Instituto Opnus mostrou os temas prioritários para os cearenses tomando como base os recortes regionais. Nestes cenários, a saúde segue liderando como o mais importante para os eleitores do Ceará. Por outro lado, há grandes diferenças regionais para as áreas de segurança, emprego e renda.

No caso do eleitorado de Fortaleza, saúde e segurança estão empatadas tecnicamente como prioridades. A primeira foi apontada por 35% do eleitorado, enquanto a segunda é prioridade para 33%. Educação, com 17%, e infraestrutura, com 3%, aparecem em seguida.

Conforme o Diário do Nordeste mostrou na última quarta-feira (24), o assassinato e a decapitação de um funcionário do Instituto Dr. José Frota (IJF) no dia anterior sinalizou que a segurança pública deve ser um dos principais assuntos debatidos entre os candidatos na campanha eleitoral em Fortaleza.

O episódio deflagrou uma troca de acusações entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). O assunto também provocou a reação de outros pré-candidatos à Prefeitura da Capital, como Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo).

Para analistas políticos ouvidos pela reportagem, as trocas de acusações sobre segurança pública entre pré-candidatos e os ataques entre os grupos governistas e as oposições na Capital tendem a crescer nos próximos meses.

Segurança no Interior

Já no Interior, a segurança pública não tem o mesmo apelo com a população. Entre os entrevistados que residem em municípios dessa região, a saúde aparece como prioridade, com 36%, repetindo a média estadual, seguida de emprego e renda, com 25%. A educação foi apontada por 16% dos eleitores e a segurança por apenas 10%. Infraestrutura e pavimentação são prioridades para 9% dos eleitores do Interior.

Região Metropolitana de Fortaleza

Nos municípios que compõem a região metropolitana da Capital, a saúde foi o tema mais importante para 39% do eleitorado, superando a média estadual.

Segurança foi o tema apontado por 22%, seguido de emprego e renda e educação, com 16%, e infraestrutura e pavimentação, com 6%.

Eleitorado quer mudança

Na primeira reportagem com dados eleitorais coletados na pesquisa Opnus, divulgada na quinta-feira (26), o Diário do Nordeste mostrou que mais da metade dos cearenses tem um desejo de mudança quando analisa a gestão dos atuais prefeitos do Estado.

Os pesquisadores perguntaram o que os cearenses “querem do próximo prefeito ou da próxima prefeita eleita” nos respectivos municípios. Do total de entrevistados, 53% demonstraram desejo de mudança.

Essa fatia dos cearenses tem 38% de pessoas que querem que o novo gestor “mude totalmente a maneira de administrar do atual prefeito” e 15% daquelas que querem uma mudança de “quase tudo”, mantendo poucas coisas.

Já para a outra fatia da população, equivalente a 41% do eleitorado, a expectativa é de continuidade do que já está sendo feito nas gestões municipais.

Neste grupo estão os 28% que querem que haja uma continuidade de "quase tudo", com mudanças pontuais, e 13% dos que defendem que o gestor eleito em outubro deste ano “continue totalmente com a maneira de administrar do atual prefeito”.