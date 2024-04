Governo escolhe novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), escolheu nesta terça-feira (30), o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE). O anúncio foi publicado nas redes sociais do chefe do executivo estadual.

"Informo que escolhi o procurador Marcos William Leite de Oliveira para assumir como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ele compõe a lista tríplice enviada pelo Ministério Público, tendo sido o mais votado", escreveu Elmano.

Além de Oliveira, também estavam na lista tríplice os também procuradores de justiça Francisco Lucídio de Queiroz Júnior e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto. O novo desembargador recebeu 42 votos, já os demais 33 e 25 indicações.

Ainda conforme o governador, a nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30). "Desejo sucesso e excelente trabalho ao desembargador na nova função", concluiu a postagem.

Quem é Marcos William Leite de Oliveira

Marcos William Leite de Oliveira é bacharel em Direito e Engenharia Civil, além de especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal.

Iniciou a carreira no Ministério Público do Ceará em 1996, na comarca de Graça. O procurador teve passagens também em Pedra Branca e Quixeramobim, até chegar à Entrância Final, em Fortaleza, em 1998.

No MPCE em Fortaleza esteve nas promotorias de Justiça de Combate aos Delitos de Crimes de Drogas e na área Criminal.

O último cargo no Ministério Público foi sendo coordenador da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap). Atuou também na comissão especial que apurou os conflitos ocorridos nas manifestações de policiais militares em 2020.

Oliveira foi membro de comissões que apuraram a recuperação de ativos e a prática de ilícitos contra a economia popular na pandemia.