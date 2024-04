Câmeras de segurança flagraram ataques de garçom contra vereador morto a facadas em Camocim

Imagens de câmeras de segurança que mostram a ação do garçom que matou César Veras, vereador de Camocim, neste domingo (28), em um restaurante da cidade foram divulgadas no fim da tarde.

No registro, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, é possível ver o parlamentar sentando em uma mesa numa área ao centro do estabelecimento. Perto dele estavam a sua esposa e a filha.

Momentos após sentar-se, o político é atendido por um dos garçons, que se aproxima da mesa com o que parece ser um cardápio. Enquanto isso, outro funcionário, que estava numa parte ao fundo do restaurante, vai até ele, por trás, sem que percebesse, e dá o golpe de faca no pescoço.

O autor da facada rapidamente vai em direção a outra mesa, onde estava sentado o dono do restaurante Euclides Oliveira, e também o agride com a arma branca. Um tumulto começa a se formar e todos os clientes do restaurante fogem do local.

No momento em que acontece a movimentação, o suspeito ataca um terceiro homem e também evade com a faca na mão.

O que se sabe sobre o caso

Conforme apurou a reportagem, além do vereador de Camocim, uma segunda vítima foi identificada como Euclides Oliveira, dono do restaurante. A terceira pessoa esfaqueada não teve a identidade divulgada.

Testemunhas disseram que o suspeito do crime era o funcionário do local. Ainda segundo os relatos, não houve nenhuma discussão ou briga antes do esfaqueamento. Colegas de trabalho acreditam que o autor do atentado possa ter “surtado” antes de golpear os clientes.

O homem acabou sendo capturado por agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) pouco depois do ocorrido.

A Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi contatada a fim de obter detalhes da prisão e da investigação. A matéria será atualizada caso haja uma devolutiva.

Velório

O corpo do parlamentar será velado entre 8h e 17h desta segunda-feira (29) na Quadra do Instituto São José. O sepultamento está previsto para ocorrer no cemitério São José, às 17h.