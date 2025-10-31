Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA
Delegacia local investiga se o animal foi vítima de maus-tratos ao ser supostamente jogado vivo no fogo
O valor principal saiu para jogadores que realizaram apostas em cidades mineiras
Veículo se envolveu em uma colisão frontal na BR-230 na cidade paraibana de Sousa
Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)
As três pessoas já foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros Militar sem vida, trancadas dentro do automóvel
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Ação foi registrada por câmeras de segurança
Segundo a Polícia Militar, havia óleo na pista, o que pode ter provocando o acidente