Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
Imagem mostra cachorra que morreu em Caririaçu, município do Cariri cearense, após ter 80% do corpo queimado em fogueira de festejos de São João

Segurança

Cadela morre após ter 80% do corpo queimado em fogueira de São João, no Cariri

Delegacia local investiga se o animal foi vítima de maus-tratos ao ser supostamente jogado vivo no fogo

Carol Melo 26 de Junho de 2025
magem mostra close-up em mão preenchendo volante da Lotofácil em Lotérica, ilustrando apostas vencedoras da lotofácil 3425

Negócios

Lotofácil 3425: duas apostas de MG levam R$ 734 mil cada; jogos do Ceará também ganham prêmios

O valor principal saiu para jogadores que realizaram apostas em cidades mineiras

Carol Melo 25 de Junho de 2025
Imagens mostra veículo que se envolveu em acidente em Sousa

Ceará

Motorista de carro funerário que levava corpo do Ceará para a Paraíba morre em acidente

Veículo se envolveu em uma colisão frontal na BR-230 na cidade paraibana de Sousa

Redação 09 de Junho de 2025
Mãos sendo lavadas em pia na cor branca para matéria sobre aumento na conta de água e esgoto em nove municípios do Ceará

Ceará

Nove municípios do Ceará terão aumento nas tarifas de água e esgoto; saiba quais

Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)

Redação 24 de Abril de 2025
No interior do veículo submerso, a aproximadamente 4 a 5 metros de profundidade, foram encontradas três vítimas fatais

Segurança

Casal e filho de 3 anos morrem em queda de carro em córrego no Interior do Ceará

As três pessoas já foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros Militar sem vida, trancadas dentro do automóvel

Redação 16 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Caririaçu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Caririaçu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Homem arranca cabeça de estátua de Padre Cícero em Caririaçu

Segurança

Homem é preso em flagrante após arrancar cabeça de estátua de Padre Cícero no Ceará; veja vídeo

Ação foi registrada por câmeras de segurança

Redação 10 de Junho de 2024
Imagem mostra van capotada após cair de ribanceira na CE-060 em 4 de março de 2024. Van com 11 passageiros derrapa e cai em ribanceira na região do Cariri

Ceará

Van com 11 passageiros derrapa e cai em ribanceira na Região do Cariri

Segundo a Polícia Militar, havia óleo na pista, o que pode ter provocando o acidente

Carol Melo 04 de Março de 2024
