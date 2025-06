Motorista de carro funerário que levava corpo do Ceará para a Paraíba morre em acidente

Um homem de 27 anos morreu e outro de 21 anos ficou ferido em um acidente envolvendo o veículo de uma funerária e um caminhão, em Sousa, no interior da Paraíba, no último sábado (7).

Segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri, a vítima que veio a óbito conduzia o carro funerário e havia saído de Juazeiro do Norte, no Ceará, transportando o corpo de uma pessoa para ser sepultada na Paraíba. A colisão frontal aconteceu na BR-230, no distrito de São Gonçalo.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as causas estão sendo investigadas.

Empresa lamenta ocorrido

A funerária onde a vítima trabalhava lamentou o ocorrido e informou ter prestado todos os serviços para translado e enterro do funcionário, assim como apoio para a família. O homem foi sepultado na tarde deste domingo (8) no município de Caririaçu.

O jovem de 21 anos, morador de Barbalha, foi socorrido e internado, mas já teve alta médica. Os nomes das vítimas não foram divulgados.