Cadela morre após ter 80% do corpo queimado em fogueira de São João, no Cariri

Uma cadela morreu, nessa terça-feira (24), ao ter cerca de 80% do corpo queimado numa fogueira durante festejos de São João em Caririaçu, município da região do Cariri cearense. A Polícia Civil investiga se o animal foi vítima de maus-tratos ao ser supostamente jogado vivo no fogo.

Moradores relataram que o animal foi ferido na noite da última segunda-feira (23). Contudo, há incerteza sobre a causa: não se sabe se ele caiu sozinho nas chamas ou se foi jogado.

Na manhã do dia seguinte, a cadela foi encontrada debilitada e coberta por queimaduras no bairro José Agostinho.

Ela foi resgatada por voluntários do Instituto Kariris do Umari, que atua na proteção de animais vulneráveis na região. Ao Diário do Nordeste, o presidente da instituição, Ítalo Morais, que participou da operação, detalha que deu analgésicos e aplicou pomada nas lesões da cadelinha.

A bichinha estava toda queimada. Os olhos, o peitinho, o lombo, embaixo das patinhas... Estava num estado deplorável." Ítalo Morais Presidente do Instituto Kariris do Umari

Mesmo sem dinheiro para pagar o tratamento de urgência, o dirigente conseguiu uma vaga numa clínica veterinária em Juazeiro do Norte e transportou o animal até o município vizinho, a mais de 27 quilômetros de distância.

Paralelamente, o Instituto Kariris do Umari iniciou uma campanha para arrecadar doações para custear o tratamento da cadelinha. No entanto, logo após ela dar entrada na unidade de saúde, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ela ainda chegou com vida, mas já estava agonizando. Fizeram de tudo! Os veterinários que estavam lá tentaram reanimar ela, mas, infelizmente, veio a óbito." Ítalo Morais Presidente do Instituto Kariris do Umari

Investigação e denúncia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura a denúncia de maus-tratos a animais em Caririaçu e ressaltou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia. O documento ainda pode ser feito na Delegacia Eletrônica (Deletron).

O caso é investigado pela Delegacia de Caririaçu que, inclusive, publicou uma nota sobre o caso nessa quarta-feira (25), detalhando que apura se o animal teria sido jogado vivo na fogueira. "Repudiamos com veemência essa crueldade e reafirmamos nosso compromisso com a proteção da causa animal."

A população pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Os dados podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3547-1593, da Delegacia de Caririaçu. O sigilo e o anonimato são garantidos.