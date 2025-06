Mansões de luxo na Rocinha que abrigavam criminosos do Ceará são demolidas em ação do MP no RJ

Três construções de luxo na favela da Rocinha, que abrigavam criminosos do Ceará, foram demolidas em uma ação conjunta dos Ministérios Públicos do Ceará e do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26).

Conforme informações do MPCE, os imóveis foram erguidos ilegalmente para servir de esconderijo e moradia para integrantes de grupos criminosos oriundos do Estado, foragidos da Justiça, especialmente da facção criminosa Comando Vermelho (CV) do Ceará.

"O combate ao crime organizado exige união, inteligência e ação integrada. E é com esse esforço interinstitucional que seguiremos firmes, determinados a romper as estruturas do crime e promover a justiça que a sociedade cearense merece", afirmou o procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho.

Mansões de luxo tinham passagem secreta para região de mata

O MPCE detalha que as construções de luxo ficavam localizadas na região da Dionéia. Com uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, os imóveis variavam entre dois e sete andares, com alto padrão de acabamento, incluindo piscina e área gourmet. Também contavam com passagem secreta para uma escada que dava acesso a uma região de mata, para tentar facilitar fugas.

Engenheiros da Prefeitura do Rio de Janeiro estimam que as obras — realizadas sem qualquer autorização ou licença — demandaram investimentos de cerca de R$ 6 milhões.

“Para os criminosos que buscam no Rio de Janeiro um refúgio vindo de outros estados: esta cidade não é mais um porto seguro. Cada esconderijo, por mais luxuoso que seja, será derrubado. A tolerância para com o invasor criminoso aqui se esgotou; apenas a face rigorosa da lei os aguarda”, informou a equipe do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema/MPRJ).

A operação teve apoio da Secretaria de Ordem Pública do Município do Rio de Janeiro (SEOP), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Também participaram da ação agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da RioLuz.

Imóveis já foram alvo de operação

Essas edificações irregulares já haviam sido identificadas como abrigo de criminosos cearenses em uma operação do Ministério Público. No último dia 31 de maio, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra chefes do tráfico do Ceará que se escondiam no Rio de Janeiro.

Da Rocinha, os criminosos ordenavam homicídios e outros ataques criminosos em território cearense, além de comandar o tráfico de drogas. À época, cerca de R$ 500 mil em bens foram apreendidos com os criminosos alvos da operação na Rocinha.

Deste valor, cerca de R$ 270 mil representam 204 kg de drogas apreendidos (entre quantidades de cocaína e maconha). Máquinas de academia, televisões e outros objetos pessoais, pertencentes aos investigados, foram apreendidos em imóveis de luxo.

Homens armados com ao menos 70 fuzis eram responsáveis pela guarda do local.