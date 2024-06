Homem é preso em flagrante após arrancar cabeça de estátua de Padre Cícero no Ceará; veja vídeo

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), suspeito de danificar uma estátua de Padre Cícero, em Caririaçu, no Interior do Estado. A captura ocorreu na manhã desta segunda-feira (10).

Veja também Segurança Advogada que levou bilhetes para presos da GDE no Cariri é solta em audiência de custódia Segurança Presos fingem precisar de ajuda médica e fogem de presídio em Itaitinga Segurança Professor temporário é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Canindé

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito utilizou uma pedra para danificar a escultura, instalada na principal praça do município. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar os danos causados na estátua, que teve a cabeça arrancada.

Capturado por dano ao patrimônio público, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça.