Professor temporário é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Canindé

Um professor de 27 anos foi preso preventivamente em Canindé, no Interior do Ceará, nesta sexta-feira (7), por estupro de vulnerável. A ação foi realizada por meio de uma investigação coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que também coordenou o bloqueio de uma conta bancária e cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Os policiais civis da Delegacia Regional de Canindé foram procurados pelos familiares de três crianças, todas de 10 anos, na última terça-feira (4), com o intuito de comunicar o crime.

Veja também Segurança Polícia realiza reconstituição de ação policial em que dono de barraca na Praia de Iracema foi morto Segurança Três pessoas são presas e carros de luxo são apreendidos durante operação da Polícia Civil

Os depoimentos apontaram que o suspeito teria levado as crianças para uma sala de aula vazia e praticado atos libidinosos na frente dos três meninos. Um inquérito policial, então, foi instaurado, além da representação pela prisão preventiva do alvo, acatada pelo Poder Judiciário.

O professor, que não teve a identidade revelada, trabalhava de forma temporária, cobrindo folga de professores fixos.

Preso na própria residência nesta sexta, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Canindé e as investigações terão a finalidade de identificar outras possíveis vítimas.