Três pessoas são presas e carros de luxo são apreendidos durante operação da Polícia Civil

Três pessoas foram presas, nessa quinta-feira (6), em Fortaleza e no interior do Estado, durante operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) contra grupo criminoso investigado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsidade de documento público e lavagem de dinheiro.

As prisões ocorreram nos bairros Parque Manibura e Canindezinho, na capital cearense, e no município de Itapipoca. Além dos mandados de prisão preventiva, foram cumpridos 20 de busca e apreensão. Com os alvos, foram apreendidos veículos e relógios de luxo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a operação resultou no bloqueio de R$ 1 milhão.

Legenda: Itens de luxo foram apreendidos na operação Foto: Divulgação PCCE

Aberturas de contas

Coordenadas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), as investigações apontam que os homens, com idades de 28, 31 e 36 anos, tinham posse de informações de dados de terceiros e utilizavam para abertura de contas bancárias e solicitações de cartões para obter valores.

Com isso, os indivíduos realizavam compras de veículos e de celulares para revenda, conforme a PCCE. Mais detalhes dos trabalhos policiais serão apresentados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.