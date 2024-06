Quatro PMs são presos por suspeita de participar do assassinato de enfermeira em Fortaleza

Quatro policiais militares foram presos pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), nesta quinta-feira (6), por suspeita de participarem do assassinato da enfermeira Jandra Mayandra da Silva Soares, de 36 anos. A mulher foi morta dentro seu veículo, na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Pirambu, em Fortaleza, no último dia 15 de maio.

A CGD confirmou, em nota, que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI), e a Polícia Civil do Ceará (PCCE), através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra quatro PMs suspeitos de envolvimento no homicídio. Um quinto mandado de busca e apreensão também foi cumprido, contra outro suspeito - que não foi preso. Os nomes dos policiais presos não foram divulgados.

"A investigação, que teve início no DHPP, atualmente está a cargo da DAI, que busca elucidar o crime. As ações de hoje tiveram como objetivo a coleta de elementos de informação, especialmente quanto à motivação e à identificação de todos os envolvidos", destacou a CGD.

Linhas de investigação do crime

A primeira informação que surgiu para a Polícia, no local do crime que vitimou Jandra Mayandra da Silva Soares, dava conta que o homicídio tinha sido motivado por uma briga de trânsito. Segundo testemunhas, um motociclista colidiu na traseira do carro da vítima, na parada de um semáforo.

Pouco tempo depois, o mesmo motociclista bateu no retrovisor do carro dirigido por Jandra Mayandra. Em seguida, o suspeito passou pelo automóvel e efetuou disparos contra a enfermeira, que morreu no local, na Avenida Presidente Castelo Branco. Uma passageira do carro saiu sem ferimentos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, se deslocou para a ocorrência e colocou uma equipe para investigar o caso. Policiais do DHPP realizam levantamentos na região e oitiva de testemunhas, nos dias seguintes.

Outra linha de investigação surgiu durante o trabalho policial. A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil e com um colega de trabalho da vítima, que Jandra Mayandra registrou um Boletim de Ocorrência (BO) pelo crime de ameaça, em 2023.

A enfermeira teria sofrido ameaças, nas redes sociais, de uma suposta funcionária demitida de uma empresa terceirizada, que prestava serviços a uma unidade de saúde onde a vítima trabalhava. Nas mensagens, a mulher atribuía a Jandra a responsabilidade por ela ter sido demitida.

Jandra Mayandra da Silva Soares era natural de Floriano, no Piauí. Ela era gerente administrativa no Hospital Dr. Oswaldo Cruz (Hdoc) e antes havia trabalhado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobral.