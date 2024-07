Homem que matou esposa a facadas em Crateús é condenado a 30 anos de prisão

O Tribunal do Júri decidiu condenar Jaime Rodrigues Teixeira, o 'Manim', acusado por assassinar a facadas a ex-esposa, Nadinny Antônia Oliveira Honorato. O julgamento terminou por volta das 17h desta segunda-feira (22), em Quixadá, Interior do Ceará.

Conforme a sentença, que a reportagem teve acesso, a pena para 'Manim' é de 30 anos de prisão, sendo que resta a ele cumprir 27 anos e três meses de detenção. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado e foi negado ao acusado direito de recorrer em liberdade. O crime aconteceu em 2021.

Veja também Segurança Policiais penais são investigados por receber Bolsa Família e entrar com celulares em presídio no CE Segurança Justiça manda afastar diretores de presídio no CE que isolaram presos e descumpriram ordem judicial

Os jurados reconheceram as quatro qualificadoras: feminicídio, motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa de Jaime Rodrigues não foi localizada pela reportagem.

"Demonstra tratar-se de pessoa que não revela sentimento de solidariedade e respeito à integridade física e à vida dos seus semelhantes, sem nenhum temor à ação repressora dos órgãos de segurança pública e da própria Justiça, causando intranquilidade no meio social" Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá, destacando a necessidade da manutenção da prisão

"No Plenário do Tribunal do Júri, a acusação não arrolou testemunhas. Foi ouvida a testemunha de defesa e procedeu-se com o interrogatório do réu. Na sequência, as partes sustentaram suas alegações", ainda conforme a sentença.

'A GENTE PRECISA CONVERSAR'

Nadinny e 'Manim' tinham se relacionado durante 11 anos. O acusado estaria inconformado com o término e sempre vinha tentando abordar a ex.

No dia do ataque, ele chegou ao escritório onde a vítima trabalhava e pediu para chamá-la. Nadinny disse aos colegas de trabalho que "voltava já".

Testemunhas contam ter ouvido o réu dizendo "a gente precisa conversar" e logo em seguida sacou a faca e começou a golpear a vítima, que gritava por socorro.

Jaime Rodrigues foi preso em flagrante ainda no local do crime. Ele ainda teria tentado se desvencilhar das algemas, mas foi contido pelos policiais.