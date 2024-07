Ex-marido acusado de matar mulher no local de trabalho em Crateús vai a júri nesta segunda (22)

O réu Jaime Rodrigues Teixeira, o 'Manim', acusado por assassinar a facadas a ex-esposa, deve ir a julgamento nesta segunda-feira (22). Nadinny Antônia Oliveira Honorato foi morta no local de trabalho dela, em novembro de 2021, em Crateús.

O júri estava agendado para acontecer em novembro do ano passado, mas foi adiado após pedido da defesa aceito pelo Judiciário. A família da vítima diz estar "frustrada com a demora para o julgamento, mas que tem expectativa da Justiça ser feita".

"Estamos esperando o júri desde novembro do ano passado, quando o júri foi remarcado por causa de um pedido de desaforamento do criminoso. Querendo ou não, temos uma frustração por estar demorando muito. Que este assassino cruel tenha a pena merecida pelo crime de feminicídio e por todas as qualificadoras", acredita a família de Nadinny.

O acusado foi denunciado por homicídio quadruplamente qualificado: feminicídio, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. No mesmo dia do ataque, Jaime ainda teria ameaçado esfaquear outras pessoas. A reportagem não localizou a defesa do réu.

"Nadinny era uma boa amiga, uma boa companheira, boa filha, boa irmã. Esse criminoso, infelizmente, cruzou o caminho dela. Esperamos que seja feita Justiça e que a família tenha um pouco de paz a partir deste momento" Família da vítima

'INSENSIBILIDADE MORAL'

Nadinny e 'Manim' tinham se relacionado durante 11 anos. O acusado estaria inconformado com o término e sempre vinha tentando abordar a ex.

No dia do ataque, ele chegou ao escritório onde a vítima trabalhava e pediu para chamá-la. Nadinny disse aos colegas de trabalho que "voltava já".

Testemunhas contam ter ouvido o réu dizendo "a gente precisa conversar" e logo em seguida sacou a faca e começou a golpear a vítima, que gritava por socorro.

Consta na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) que "o acusado revelou insensibilidade moral, indiferença à sorte alheia e repugnante teor de egoísmo".

Jaime Rodrigues foi preso em flagrante ainda no local do crime.