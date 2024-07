Grupo criminoso é preso suspeito de fraudar cartões do Ceará Sem Fome; golpe chegou a R$ 1 milhão

Seis homens e uma mulher foram presos nesta quinta-feira (25), no Ceará, no Maranhão e no Rio de Janeiro, suspeitos de integrar um grupo criminoso que fraudava benefícios do programa estadual Ceará Sem Fome. Os criminosos devem responder pelos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo de informática e furto qualificado.

Com os suspeitos, as polícias também apreenderam cinco automóveis, sete celulares e um computador.

Legenda: Com os suspeitos, a Polícia apreendeu cinco veículos Foto: Messias Borges/SVM

Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta, autoridades de segurança cearense detalharam o esquema criminoso. Elas relataram que os suspeitos conseguiam cartões do benefício do Ceará Sem Fome que estavam fora da validade — muitas vezes, via redes sociais — e argumentavam com os ex-beneficiários que os itens seriam utilizados para produzir artesanato. Cada cartão era comprado por cerca de R$ 50.

Depois disso, com os cartões em mãos, uma quadrilha de hackers do Rio de Janeiro invadia o sistema da empresa que gerenciava o benefício para a Secretaria de Proteção Social (SPS) e deixava os documentos ativos novamente. Eles também carregavam os cartões com valores entre R$ 30 mil e R$ 50 mil e utilizavam o saldo para gastar em supermercados e na compra de eletrodomésticos em atacarejos.

Os produtos comprados eram revendidos em um esquema de lavagem de dinheiro ou enviados para o Rio em caminhões.

A estimativa é de que o golpe tenha chegado a R$ 1 milhão, mas a Polícia garante que não houve prejuízo ao Governo, uma vez que o dinheiro "não existia". Dessa forma, o prejuízo deve ficar para a empresa que administra o benefício e para as lojas que venderam os produtos para os criminosos.

Golpe não afetou o Governo

Presente à coletiva, o secretário-executivo da SPS, Sandro Camilo Carvalho, afirmou que, apesar disso, a credibilidade do programa Ceará Sem Fome não está afetada. "O programa que foi invadido não foi do Governo do Estado. O programa que foi invadido foi o da empresa, que nos procurou", disse ele.

O gestor também disse que a empresa lesada deve continuar responsável pela administração do benefício. "Na hora que esse fato ocorreu, a gente formou uma comissão na Secretaria de Proteção Social, uma comissão de auditoria, e, como não teve prejuízo nenhum, nenhum real para o Estado, nenhum prejuízo no serviço que estava sendo prestado para o beneficiado, não tem porque a gente deixar de operar para essa empresa", comentou Sandro Camilo.

Veja também Segurança 'Viúva Negra' é condenada a 22 anos de prisão pela morte do marido há 9 anos em Fortaleza Segurança Fraude ao Seguro DPVAT: Justiça confirma denúncia contra policial, médico e fisioterapeuta no Ceará Segurança Suspeito de perseguir mulheres em redes sociais é preso em Fortaleza

Quem são os presos?

Foram presos, na Operação Klapaucius, seis homens e uma mulher. Cinco dos alvos foram capturados no Ceará, sendo:

Um homem de 31 anos com passagem por homicídio;

Um homem de 26 anos com passagem por roubo a pessoa;

Um homem de 24 anos com passagem por crime contra a administração pública;

Um homem de 44 anos, sem antecedentes criminais;

Uma mulher de 33 anos, sem antecedentes criminais.

Além desses, um homem de 32 anos foi capturado no Rio de Janeiro e outro foi pego no Maranhão.