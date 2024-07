Suspeito de perseguir mulheres em redes sociais é preso em Fortaleza

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quarta-feira (24), no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, suspeito pelos crimes de injúria, difamação e perseguição a mulheres nas redes sociais.

Conforme a investigação, que começou em 2021, o homem criava perfis falsos de estabelecimentos de moda íntima feminina nas redes e mantinha contato com diversas mulheres para conseguir que elas fizessem fotos como modelos, em divulgações. Em seguida, com outros perfis, o suspeito entrava em contato com as mulheres informando que havia fotos íntimas vazadas e que um homem conseguia retirar as imagens da internet. Porém, pedia que as vítimas tivessem relações sexuais com ele.

Polícia identificou 12 vítimas

Ao longo da investigação, a Polícia identificou que 12 mulheres foram vítimas do suspeito, que já possui antecedentes criminais por extorsão e crimes de trânsito. Ele foi detido na própria casa, por meio de mandado de prisão preventiva.

Após a captura, o homem foi conduzido para o 5º Distrito Policial (DP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e está à disposição do Poder Judiciário.

A PCCE seguirá com as investigações para identificar se outras pessoas foram vítimas do suspeito.