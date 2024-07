Motociclista com deficiência é assaltado e tem transporte levado por criminosos em Maracanaú; vídeo

Um motociclista PCD foi assaltado em Maracanaú, na Grande Fortaleza, e teve os pertences e o veículo levados na tarde desta quarta-feira (24). Dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o crime, enquanto o homem se preparava para sair carregando um saco com marmitas. A dupla toma o transporte, a pochete e demandam que ele entregue o celular.

Veja vídeo do assalto:

O caso ocorreu no bairro Vila Buriti, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o roubo por meio da 20º Distrito Policial (20º DP).

Veja também Segurança Operador logístico de organização criminosa liderada por familiares de Marcola no Ceará é preso Segurança Criança cearense morre afogada em parque aquático do Piauí Segurança Jovem suspeito de ataques cibernéticos a prefeituras e bancos é preso em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) está à procura dos suspeitos para capturá-los. As imagens da câmera que flagraram o crime vão auxiliar as investigações das forças de segurança.