Criança cearense morre afogada em parque aquático do Piauí

O pequeno Samuel Santos da Silva, 6, morreu após se afogar em um parque aquático, localizado em Piracuruca (PI), nessa quarta-feira (23). A família do garoto, natural de Ubajara (CE), havia ido ao município pela manhã para um dia de lazer no empreendimento. Após o almoço, o menino teria dito à mãe que iria nadar, momento em que foi alertado por ela para a profundidade da piscina.

"Eu disse: 'Meu filho! Tem uma piscina que é funda. Não vá pular aí! Ele: 'não vou pular não'. Aí ficou andando e eu fiquei prestando atenção de longe", contou Ana Paula da Silva Paiva, mãe do garoto, em entrevista à TV Verdes Mares.

A mãe do garoto soube do afogamento do filho por usuários do parque aquático. "Uma pessoa de repente chegou para mim e disse que tinha um menino afogado. Eu corri para ver se não era ele, o Samuel".

Mãe relata que usuários do Parque tentaram fazer a reanimação, pois não havia salva-vidas

Segundo Ana Paula, após ser avisada do afogamento do filho, banhistas fizeram massagem cardíaca no garoto.

"Não tinha salva-vidas. Então, foi muito rápido. A gente que conseguiu, o pessoal de lá mesmo. Levaram em um carro, eu fui e entrei do carro. Chegando lá tinha médicos", disse a mãe sobre a tentativa de salvamento do filho em uma unidade hospitalar.

O velório do garoto foi iniciado na manhã desta quinta-feira (24), na casa da avó do menino, no bairro Monte Castelo, em Ubajara. Às 16h, será o enterro no cemitério São José, também no município.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com o parque aquático para saber detalhes do caso. Até a publicação desta matéria, as solicitações não foram respondidas.