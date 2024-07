Jovem suspeito de ataques cibernéticos a prefeituras e bancos é preso em Fortaleza

Um jovem de 22 anos suspeito de ataques cibernéticos a prefeituras municipais de diversos estados foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa segunda-feira (22), em Fortaleza. Ele ainda seria responsável por vazar dados de instituições financeiras e divulgar conteúdos privados em ambientes virtuais.

A prisão ocorreu na casa do homem, no bairro Panamericano, após trabalhos investigados conjuntos da PCCE com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os agentes apreenderam um celular que será usado para novas investigações policiais.

O suspeito teria vazado informações confidenciais de um banco com sede e Brasília, entre os crimes. Na internet, ele se apresentava com o apelido "Karamujo".

"Com as informações repassadas à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), os policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), contando com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), identificaram a residência em que o suspeito reside em Fortaleza. Com os levantamentos, os policiais empreenderam diligências com o objetivo de cumprir a ordem judicial contra o suspeito", informou a Polícia, em nota.

Mandado de prisão em aberto

Segundo a PCCE, o homem de 22 anos ainda tinha um mandado de prisão em aberto pela 7ª Vara Criminal de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ele é acusado de corrupção de menores, associação criminosa, receptação e invasão de dispositivo informático.

O jovem foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), de onde foi levado a uma unidade prisional e colocado à disposição da Justiça.

A DRCC continuará as "investigações em andamento com o objetivo de identificar outros crimes em que o homem tenha envolvimento">