'Viúva Negra' é condenada a 22 anos de prisão pela morte do marido há 9 anos em Fortaleza

O Tribunal do Júri condenou Lucivânia Abreu Marques, conhecida como 'Viúva Negra', pela morte do marido. Lucivânia recebeu pena de 22 anos de prisão sob acusação de ser a autora intelectual do crime do qual foi vítima Antônio Lucieudo e Silva, em 2015, no bairro Castelão, em Fortaleza. A defesa já recorreu da decisão.

Dois homens, Fernando Nascimento da Silva, o 'Jucindo', e José Deivanir Campelo da Silva, o Dedê', também foram denunciados pelo crime. No entanto, os dois morreram ao longo da instrução processual. 'Viúva Negra' também foi denunciada pela morte de José Deivanir que, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), era sobrinho de Lucieudo e manteve relacionamento com Lucivânia ainda quando o parente estava vivo.

O júri "reconheceu a materialidade e autoria delitiva e não absolveu a acusada, reconheceu que Lucivânia agiu por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima". A sentença contra 'Viúva Negra' foi proferida pela juíza da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, no último dia 19 de julho.

A mulher também foi condenada a "reparar os danos sofridos em R$ 13.500,00 para os herdeiros imediatos da vítima, atualizados desde a data do fato"

O advogado da ré, Anderson Flexa, afirma que as provas não são objetivas e que "há nulidades no transcorrer do processo e no julgamento que devem ser arguidas, assim como exageros na pena serão rebatidos".

Foto: Arquivo

Lucivânia Abreu ainda deve sentar no banco dos réus pela morte de Deivanir, já que ela foi pronunciada pela Justiça cearense. Este julgamento segue sem data para acontecer.

CRIME PREMEDITADO

Conforme denúncia do MPCE, Lucivânia e Deivanir mantinham relacionamento amoroso escondido de Lucieudo, que já estaria desconfiando da infidelidade da esposa. Eles teriam premeditado o crime, com intuito de assumir o controle da empresa da vítima, a propriedade de imóveis e se relacionarem livremente.

Deivanir teria contratado Fernando como executor do crime. Em troca, eles teriam prometido ao atirador o valor de R$ 10 mil e uma motocicleta.

"Em março de 2015, por volta das 12h30, Fernando em posse de uma arma de fogo, dirigindo uma motocicleta efetuou disparos contra a vítima Antônio Lucieudo e Silva, atingido na cabeça"

Deivanir teria repassado a Fernando informações sobre a rotina do tio e ajudado a atrair a vítima ao local do crime. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte.

SEGUNDO ASSASSINATO

Em 2019, 'Viúva Negra' teria tentado terminar o relacionamento com Deivanir, que recusou o fim da relação e ainda ameaçou de denunciar a mulher. No mesmo ano, Deivanir foi morto em uma estrada carroçável, na cidade de Cascavel, no Ceará.

Ao ser ouvida pela Polícia, a acusada chegou a apontar uma suposta namorada de Deivanir como responsável pelo crime. No entanto, investigadores constataram que o relacionamento não existia.