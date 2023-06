Suspeita de matar o marido e o amante na Grande Fortaleza, 'Viúva Negra' é presa em Natal (RN)

Uma mulher suspeita de matar o companheiro e o amante foi presa nesta quarta-feira (28), em Natal, no Rio Grande do Norte. Os crimes ocorreram nas cidades de Fortaleza e Cascavel. Lucivânia Abreu Marques, 42, conhecida como “Viúva Negra”, foi capturada, em ação entre as Polícias do Ceará e do Rio Grande do Norte, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo investigações, "Viúva Negra" é apontada como mandante das mortes dos ex-companheiros. Ela teria fugido para o estado potiguar após os crimes.

Em desfavor de Lucivânia, havia um novo mandado de prisão preventiva que foi cumprido. A Polícia do Ceará trabalha para a mulher ser recambiada.

Crimes cometidos

O marido da mulher foi morto no bairro Boa Vista, de Fortaleza, em março de 2015. Já o amante, que seria sobrinho do marido, também foi morto, na cidade de Cascavel, em 2019.

As investigações apontam que a "Viúva Negra" e o amante planejaram a morte do marido devido ao relacionamento extraconjugal que eles mantinham.

Conforme apurado pelo Sistema Verdes Mares, em 2019, ela quis terminar o relacionamento com o sobrinho do ex-marido, contudo, ele não queria e ameaçou denunciá-la. O homem foi morto em uma estrada carroçável após Lucivânia encomendar a morte. Dois homens foram responsáveis pela execução.

