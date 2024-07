Operações contra facções na Capital e no Interior do Ceará prendem 19 suspeitos e apreendem 16 armas

Duas operações deflagradas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) contra facções criminosas atuantes no Ceará, na última quinta-feira (25), prenderam um total de 19 suspeitos e apreenderam pelo menos 16 armas de fogo.

Em Fortaleza, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu sete mandados de prisão preventiva e prendeu mais quatro suspeitos em flagrante. Um dos alvos das ordens judiciais foi um chefe de uma facção, de 32 anos, que já estava detido em uma unidade prisional.

Outro homem, de 48 anos, foi preso por suspeita de ser um armeiro da facção criminosa. Com ele, foram encontradas diversas armas de fogo e munições, além de materiais para fabricação e conserto de armas.

"Os suspeitos são apontados como integrantes de um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas, diversos homicídios e tentativas de homicídios no Grande Jangurussu", anunciou a Polícia Civil, nesta sexta-feira (26).

Prisões em Itarema

A outra operação ocorreu no Município de Itarema, na Região Norte do Estado. Oito suspeitos foram presos. Com o grupo criminoso, foram apreendidas oito armas de fogo, quatro motocicletas (sendo duas com queixa de roubo e duas com ocultação de sinais identificadores de veículos) e material para o tráfico de drogas.

Legenda: Oito armas de fogo foram apreendidas durante operação da Polícia Civil em Itarema Foto: Divulgação/ PCCE

A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), com apoio da Delegacia Municipal de Itarema e do Núcleo Operacional da Delegacia Municipal de Acaraú.

Mais detalhes sobre as duas operações serão divulgados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa, a partir de 11h desta sexta-feira (26).