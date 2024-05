Enfermeira é morta após discussão de trânsito no bairro Pirambu, em Fortaleza

Uma enfermeira foi morta após discussão de trânsito no bairro Pirambu, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (15). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência segue em andamento.

Segundo testemunhas ouvidas no local, Jandra Mayandra da Silva Soares, de 36 anos, discutiu com um motociclista, após ele atingir o retrovisor do veículo dela. O desentendimento ocorreu por alguns metros e o suspeito teria disparado três tiros no carro da vítima.

Conforme imagens enviada ao Diário do Nordeste, a vítima teria sido baleada na cabeça. "Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local", diz a polícia em nota.

Como iniciou a discussão

A vítima dirigia um Onix Preto, e estava no carro com outra mulher, que não ficou ferida. Conforme a testemunha, o motociclista colidiu na traseira do veículo da vítima, durante um semáforo.

Momentos depois, o mesmo suspeito passou pelo veículo batendo no retrovisor esquerdo. A vítima, então, trocou insultos com o suspeito.

Quando ambos chegaram na Av. Presidente Castelo Branco, o motociclista disparou cerca de 3 tiros, calibre.40. Jandra morreu no local.

Vítima era gerente administrativa de hospital

Legenda: A vítima atuava no Hospital Dr. Oswaldo Cruz (Hdoc) Foto: Reprodução/Instagram

Jandra Mayandra era gerente administrativa no Hospital Dr. Oswaldo Cruz (Hdoc). A unidade de saúde emitiu uma nota manifestando "o mais profundo pesar pelo falecimento" da gestora. "Desejamos os mais sinceros sentimentos à família e amigos neste momento de luto".

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará também lamentou a morte da enfermeira. "É com profundo pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará lamenta o falecimento da enfermeira Dra. Jandra Mayandra Da Silva Soares, colaboradora do Hospital HDOC Fortaleza. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de enfermagem", diz nota.