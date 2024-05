Casal é investigado por abandonar criança em Trairi, no Ceará

Um casal é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por tentativa de abandono de incapaz após deixar temporariamente uma criança em uma churrascaria 24 horas no distrito de Trevo do Campestre, em Trairi, na noite dessa terça-feira (14).

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas após testemunhas presenciarem um carro preto chegar no local e deixar um menino na área externa do estabelecimento, com uma mochila e um saco. Em seguida, o veículo deixa o local, mas depois retorna e pega a criança de volta.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os suspeitos já foram identificados, e que o fato é investigado pela Delegacia Metropolitana de Trairi. "A unidade policial realiza oitivas e diligências para elucidar todas as informações acerca do caso", disse a pasta.

Denúncias

Ainda conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.