Joias avaliadas em R$ 500 mil são recuperadas pela PMCE; suspeito é preso

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de envolvimento em um furto a uma joalheria no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, na última segunda-feira (13).

A prisão foi efetuada após o suspeito ser localizado pelos operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), na cidade de Pacajus, sendo conduzido até uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Além da captura do suspeito, duas armas de fogo foram apreendidas e os bens da vítima, avaliados em R$ 500 mil, foram restituídos.

Um seletor de diamantes, reconhecido pela vítima, também foi encontrado com o homem. No interior do veículo ainda estavam dois aparelhos celulares.

Durante as buscas, o suspeito revelou aos policiais militares uma casa abandonada no bairro Alto Alegre, em Maracanaú, onde foram encontrados 19 anéis de diamante com pedras preciosas, um par de brincos de ouro branco com diamantes, três pulseiras, três colares de ouro amarelo, além de um revólver calibre ponto 32 e uma espingarda calibre ponto 12.

Diante dos fatos, o suspeito, as armas de fogo e as joias recuperadas foram conduzidos até a Delegacia Metropolitana de Pacajus.

O homem, de 38 anos, que tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, dano, ameaça, lesão corporal, dessa vez foi autuado em flagrante por furto e posse ilegal de arma de fogo na unidade da PCCE.