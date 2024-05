Trio é preso por se passar por policiais civis para cometer extorsões e ameaças no Ceará

Um trio foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa segunda-feira (13) suspeito de se passar por policiais civis para realizar extorsões em Russas, no interior do Ceará, e região. Eles inventavam um delito e ameaçavam prender as vítimas caso elas se recusassem a realizar transferências bancárias.

Os homens de 27, 29 e 35 anos foram capturados em Caucaia e Russas. O esquema criminoso foi descoberto por meio de investigação iniciada pela Delegacia Regional de Russas, e divulgado durante coletiva de imprensa em Fortaleza nesta terça-feira (14).

Um dos suspeitos é, inclusive, policial penal com atuação em Caucaia. Segundo o delegado de Russas Eduardo Borges, ele era primo de um dos suspeitos, estava afastado de suas funções e já havia sido investigado e preso por tráfico de drogas. A defesa dele informou que ainda não se manifestará, pois aguarda acesso ao processo judicial.

O terceiro suspeito era um comerciante de Russas que ajudava o trio a escolher suas vítimas, por ter conhecimento do mercado da região e por saber quem tinha poder aquisitivo.

"Por meio de monitoramento financeiro de movimentações de pix, a partir dessas evidências e do material probatório, nós fizemos a representação judiciária e conseguimos a prisão temporária e busca e apreensão dos investigados. Vamos prosseguir com as identificações a fim de ver se tem o envolvimento de outras pessoas e se eles cometeram outros delitos", indica o delegado Eduardo Borges.

Vítima perdeu R$ 10 mil e foi ameaçada de morte

O caso que levou às prisões foi o de um empresário do ramo de celulares em Russas, abordado pelo trio, ameaçado de prisão e teve sua liberdade restringida em um carro no dia 17 de abril. Eles inicialmente pediram R$ 20 mil para liberá-lo, mas acabaram recebendo R$ 10 mil.

A vítima fez a solicitação do dinheiro para familiares e ficou em cárcere por cerca de 30 minutos até que fosse feito o pix. Após o crime, segundo a Polícia, ele foi ameaçado de morte caso procurasse as autoridades para fazer a denúncia.

Há indícios de que há outras vítimas tanto em Russas quanto em municípios vizinhos, mas as investigações ainda vão tentar confirmar essa possibilidade.