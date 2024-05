Casal é preso com 150 kg de drogas em carro na cidade de Penaforte, no Ceará

Um homem de 30 anos e uma mulher de 39 foram presos em flagrante em um carro com 150 kg de maconha na cidade de Penaforte, no interior do Ceará, nesta terça-feira (14). O veículo se deslocava de São Paulo à Fortaleza, quando foi parado em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) na BR-116.

A abordagem ao veículo se deu após a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) receber denúncias de que o veículo transportava drogas. Os entorpecentes foram localizados no banco traseiro, em tabletes.

Ao todo, foram apreendidos 150 kg de maconha distribuídos em 197 tabletes, além de 450 gramas de pó análogo à cocaína, distribuídos em 992 papelotes. O automóvel utilizado também foi apreendido.

Veja também Segurança Justiça mantém prisão de dona de loja de luxo acusada de fazer empréstimos nos nomes de clientes Segurança Pai e filho foram mortos por policiais militares por engano no Eusébio, aponta investigação

Crimes

O material e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foram autuados por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

Participaram da ofensiva: Núcleo de Homicídios e Tráfico de Drogas da Delegacia Regional de Brejo Santo, Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e Delegacia Municipal de Penaforte, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).