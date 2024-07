Adolescente é esfaqueada por madrasta após questionar ausência do pai em audiência, no Ceará

Uma mulher esfaqueou a enteada de 15 anos no mercado central de Iguatu, no Interior do Ceará, após a adolescente ir com sua mãe falar sobre a ausência do pai em uma audiência para reconhecimento de paternidade. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), e terminou com a menor de idade esfaqueada cerca de seis vezes.

VEJA VÍDEO:

De acordo com a mãe da jovem, Ilania Pereira dos Santos, 32, as agressões começaram no momento em que as duas saíam do estabelecimento: "Quando a gente ia saindo, ela pegou a faca e esfaqueou a minha filha", relatou ao Diário do Nordeste.

A auxiliar de serviços gerais conta que também foi agredida porque precisou intervir para que a filha não fosse mais atacada. "Tive que jogar um capacete nela. Aí ela veio para cima de mim com a faca e eu segurei os punhos e tomaram a faca dela. Ela voou nos meus cabelos, me agrediu também".

Mãe e filha foram levadas ao Hospital Regional de Iguatu para atendimento.

A agressora fugiu do local, e até a publicação desta matéria, não foi presa. Policiais militares fazem diligências na região para capturar quem estiver envolvido no crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia Regional de Iguatu.

Veja também Segurança Grupo criminoso é preso suspeito de fraudar cartões do Ceará Sem Fome; golpe chegou a R$ 1 milhão Segurança Ex-policial militar é assassinado a tiros no bairro Pirambu, em Fortaleza

Ameaça de morte

Ilania afirma que ela e a filha não possuem relação com a madrasta, mas sabiam que ela era agressiva. Ela contou à reportagem que ambas já foram ameaçadas de morte pela mulher.

A adolescente não possui relação com o pai, e somente recebe uma pensão, cujo valor que não é suficiente, disse a mãe. As duas foram ao açougue onde o homem trabalha para entregar uma carta da Defensoria Pública, momentos antes das agressões com a faca começarem.

A garota está abalada psicologicamente, além da dor física, lamentou a auxiliar de serviços gerais.