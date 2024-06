Presos fingem precisar de ajuda médica e fogem de presídio em Itaitinga

Detentos da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto, em Itaitinga, na Grande Fortaleza, tentaram fugir do local na noite desse domingo (9). Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) dois internos foram recapturados logo em seguida e um segue foragido.

Os internos simularam a necessidade de atendimento médico e aproveitaram a ocasião para empreender fuga.

Conforme o órgão, os presos Fabrício Mendes de Moraes e Marcos Laviola Nobre foram detidos assim que saíram da unidade.

Polícia busca fugitivo

Legenda: Detento que fugiu na noite de domingo (8) Foto: Divulgação/Sap

O interno Jurandir Teixeira de Paula conseguiu escapar e segue sendo procurado pelas forças de segurança do Estado que mantêm o cerco no perímetro do complexo prisional.

A SAP divulgou uma imagem do fugitivo e pede ajuda da população para encontrar o detento por meio de denúncias no telefone 181 ou no pelo número de WhatsApp (85) 98828-4522.