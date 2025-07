Repórter vai cobrir acidente fatal em Itapajé e descobre que o próprio irmão morreu

O repórter Rafael Barbosa, da Rádio Amizade FM, de Irauçuba, no Ceará, foi surpreendido ao sair para cobrir um acidente entre uma motocicleta e um caminhão e saber que o próprio irmão foi vítima da colisão e morreu no local. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), no km 133 da BR-222, na localidade de Lagoinha, em Itapajé.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo dono da rádio, o empresário Moisés Lira. Segundo ele, Rafael ainda estava no caminho da ocorrência quando havia uma suspeita de que podia ser seu irmão no acidente, mas a confirmação só veio ao chegar na rodovia.

O irmão do radialista tinha 38 anos e dirigia uma motocicleta, que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão, de acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Acidente será investigado

Em nota, a PRF informou que o acidente será investigado. "O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) ainda está em confecção e que o caso segue sendo apurado", diz a corporação.

