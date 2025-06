Mulher é morta a tiros dentro de casa em Itapajé, no Interior do Ceará

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiros, dentro de casa, em Itapajé (a cerca de 130 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará, na última sexta-feira (6). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da morte de uma mulher, de 28 anos, registrada, nessa sexta-feira (6), no município de Itapajé".

A reportagem apurou que a vítima se trata de Marina Mota e que ela foi morta na frente do filho, uma criança. A mulher trabalhava como cabeleireira e com serviços de estética.

Um criminoso teria entrado no imóvel, na Rua Expedito Matos, para tirar a vida da mulher e fugiu em seguida. A Polícia Civil apura se o crime se tratou de um feminicídio (relacionado ao gênero da vítima) ou teve outra motivação e procura pelo criminoso.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que está a cargo da Delegacia de Itapajé", informou a Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp - pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

A população ainda pode procurar o “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3346-0289, da Delegacia de Itapajé. O sigilo e o anonimato são garantidos pelo Estado.