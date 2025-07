Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina em Itapajé, no interior do Ceará

Quatro homens foram mortos a tiros na cidade de Itapajé, no interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (31). Segundo informações do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, as vítimas estavam todas encapuzadas e usando camisas de mangas compridas.

Os corpos foram encontrados em via pública, na rua Romão Ferreira Lima, no Bairro Esmerino Gomes.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno com mais informações.

Reunião com secretário de segurança

No dia anterior ao crime, na quarta-feira (30), o prefeito de Itapajé, Nonatinho, esteve reunido com o secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá, em um diálogo para traçar estratégias de melhoria da segurança na região. No encontro, também esteve presente a prefeita de Irauçuba, Patrícia Barreto.