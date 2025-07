Pai e mãe são presos por estupro de vulnerável contra duas filhas em Aurora, Interior do Ceará

Um casal foi preso, nesta quarta-feira (30), por suspeita de estupro de vulnerável contra filhas de seis e quatro anos. O caso foi registrado no município de Aurora, no Interior do Ceará.

Conforme o Conselho Tutelar de Aurora, as investigações ocorreram após a primeira criança dar entrada no hospital com sangramento na região genital, no dia 14 de julho.

O pai e a mãe foram encaminhados à Delegacia do Município. O Conselho Tutelar foi acionado por funcionários do hospital, após identificarem um pedaço de colchão dentro das partes íntimas da primeira filha. Em seguida, a Polícia Civil de Aurora já foi informada da ocorrência, que passou a apurar o contexto familiar.

Após alguns dias, a irmã da criança também deu entrada no hospital com sangramento na região genital.

Exame de corpo de delito

Além delas, o casal também possui outras duas filhas, que realizaram o exame de corpo de delito para identificar se foram violentadas. O resultado do exame ainda não foi divulgado.

As quatro crianças estão sob tutela de uma tia paterna. Os familiares foram orientados a registrar um Boletim de Ocorrência sobre o caso.