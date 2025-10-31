Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagens do procurador baleado.

Segurança

Procurador do município de Aurora, no Ceará, é morto com disparos de arma de fogo

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências relacionadas a ocorrência

Bergson Araujo Costa 29 de Setembro de 2025
Assista

É Hit

Conheça Talita Mel e saiba como nasceu a música 'Melzinho'

Em entrevista, ela revelou o que mais deseja alcançar para ela e os familiares com a música

Redação 26 de Agosto de 2025
Pai e mãe são presos por estupro de vulnerável contra filhas em Aurora, interior do Ceará

Segurança

Pai e mãe são presos por estupro de vulnerável contra duas filhas em Aurora, Interior do Ceará

Crianças apresentaram sangramento na região genital e deram entrada em unidade hospitalar

Redação 30 de Julho de 2025
Marcone Tavares de Luna Filho preso

Segurança

Indiciado por atropelar idoso, filho do prefeito de Aurora é solto e deve cumprir medidas cautelares

Jovem de 18 anos havia sido preso por homicídio doloso qualificado após dirigir embriagado, em alta velocidade, e fazer manobras de risco no trânsito

Raísa Azevedo 24 de Junho de 2025
Foto de Marcone Tavares de Luna Filho na audiência de custódia; ao lado, idoso Chico de Matias atropelado por ele

Segurança

Filho de prefeito de Aurora é preso por atropelamento de idoso

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva na manhã desta quinta (19)

Redação 19 de Junho de 2025
Montagem de fotos mostra Francisco à esquerda e Marcone Tavares e Marcone Tavares Filho à direita

Segurança

Embriagado e em alta velocidade: Filho de prefeito de Aurora é indiciado por atropelamento de idoso

Marcone Tavares de Luna Filho responderá por homicídio doloso qualificado por ter dirigido embriagado e em alta velocidade e feito manobras de risco

Luana Severo 13 de Junho de 2025
Montagem de fotos que mostra homem com esquizofrenia morto por policial militar em abordagem

Segurança

Homem com esquizofrenia é morto por policial militar durante abordagem em Aurora, no Ceará

A família pede justiça pela morte do homem. PMCE afirma que policial só atirou para conter agressões

Redação 13 de Junho de 2025
eleição suplementar, senador sá

PontoPoder

Ceará pode ter oito eleições suplementares após decisões judiciais; veja lista de municípios

Prefeitos têm sido cassados por contratação irregular de servidores, compra de votos e até ao envolvimento com facções criminosas, entre outras infrações

Ingrid Campos 13 de Maio de 2025
Montagem de fotos mostra o idoso Francisco à esquerda em um restaurante e o carro envolvido no acidente à direita

Segurança

Idoso morre atropelado por filho de prefeito em estrada de Aurora, no Interior do Ceará

Francisco Carneiro Araújo tinha 74 anos. O motorista, Marcones Tavares Filho, deve se apresentar à Polícia ainda nesta segunda (5)

Luana Severo 05 de Maio de 2025
Prefeito Marcone Tavares (PT) e Glória Maria Tavares (PSB) foram cassados por suspeita de abuso de poder político e econômico em Aurora, interior do Ceará

PontoPoder

Prefeito e vice-prefeita de Aurora são cassados por suposto abuso de poder político e econômico

Gestão do município do Cariri aponta que vai recorrer da decisão da 69ª Zona Eleitoral

Marcos Moreira 20 de Março de 2025
