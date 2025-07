Afastado das funções: quem é o PM preso por arrastar cachorro amarrado à moto em via pública no Ceará

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou conselho de disciplina e afastou preventivamente por 120 dias o subtenente Ronaldo Moreira da Silva das funções. O procedimento administrativo foi instaurado após o PM ser preso em flagrante arrastando um cachorro amarrado à moto, em via pública, na cidade de Ipu, Interior do Ceará.

Conforme publicação de Portaria no Diário Oficial do Estado (DOE), o caso se trata de uma suposta prática do crime de maus-tratos a animais "tendo sido veiculadas imagens em redes sociais, onde aparece o sobredito policial militar pilotando uma motocicleta com seu filho de cinco anos na garupa e um cachorro amarrado, sendo arrastado pelo chão, sendo que por ocasião da sua prisão, inicialmente recusou a sair de sua residência e entregar seu filho, que estava sob sua responsabilidade, aos cuidados da genitora, sendo necessário apoio da composição do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI)".

VEJA IMAGENS:

A reportagem do Diário do Nordeste apurou também que Ronaldo Moreira já tinha antecedentes criminais e sido preso anteriormente por ameaçar a ex-companheira e, em outra ocasião, ameaçar os próprios colegas de farda quando estava com uma faca.

A CGD afirma que o conselho de disciplina tem como finalidade "apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas, bem como, a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar a qual pertence", sobre o procedimento administrativo contra o subtenente.

FICHA DO SUBTENENTE

Em 2019, foi instaurado inquérito policial contra Ronaldo Moreira da Silva após denúncias de que ele teria ameaçado a vida da ex-companheira, em um sítio na zona rural de Guaraciaba do Norte. O militar foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) neste caso.

Segundo o MP, o agente na companhia da atual namorada, na época, foram até a casa da vítima tomar satisfações sobre um boato de que a ex estaria grávida do policial. A vítima foi agredida pela então companheira do militar a pauladas no braço e na perna e teve objetos da casa dela destruídos.

"Durante as agressões, o denunciado nada fez, mas, ao final, ameaçou a vítima dizendo 'agora tu vai denunciar na delegacia pra tu ver o que vai te acontecer viu'". MPCE

No ano de 2022, Ronaldo foi preso em Crateús. Os policiais receberam denúncias de que ele estaria fazendo uso de drogas. Ao chegarem no local, o suspeito teria se recusado a entregar a arma funcional e saído de casa com uma faca na cintura, ameaçando os policiais militares em serviço. Ronaldo foi conduzido e autuado em flagrante.

RESISTÊNCIA À PRISÃO

No último domingo (27), o PM voltou a ser preso em casa. Quando abordado, ele apresentava sinais de embriaguez e dificultou a entrada dos agentes de segurança.

Pelas redes sociais, a prefeitura de Ipu se manifestou sobre o vídeo do cachorro sendo arrastado que circula nas redes sociais e afirmou que o caso será tratado "com toda seriedade que merece". "Esperamos que os responsáveis sejam punidos conforme determina a legislação vigente", diz o texto.

No mesmo comunicado, a gestão municipal também informou que acionou os órgãos competentes para tratar da ocorrência. "Reforçamos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais e pedimos à população que denuncie qualquer ato de crueldade. O respeito à vida deve ser uma prática de todos nós", completa.

Já a PMCE disse à reportagem que não compactua com desvios de conduta por parte dos seus integrantes, e repudia com veemência "qualquer ato que contrarie os valores institucionais e o compromisso com a sociedade".