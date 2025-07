Criança de 10 anos caiu de quase 10 metros de altura e estava no apartamento dos avós paternos na Aldeota

O menino de 10 anos que morreu após cair do 4º andar de um prédio residencial, na Aldeota, em Fortaleza, estava na casa dos avós acompanhado da irmã, também criança, quando tudo aconteceu. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a criança caiu de uma altura de quase 10 metros e o corpo não apresentava fraturas aparentes.

A queda aconteceu quando, supostamente, a vítima teria conseguido puxar uma parte da tela da rede de proteção de um dos quartos do imóvel localizado na rua Oswaldo Cruz. Conforme fontes ouvidas pela reportagem, os ganchos que prendiam a tela estavam enferrujados, o que possivelmente facilitou o objeto ser parcialmente arrancado".

Até o momento, a principal linha investigativa é que o caso se tratou de um acidente. O menino estaria sozinho no quarto, sem acesso ao celular e com a TV ligada, brincando na cama.

Em outro compartimento do apartamento estava a irmã dele, que teria ouvido uma 'pancada', mas não associou a nada envolvendo o irmão, o que não levou a menina a ir ver o que tinha acontecido.

Legenda: Policial civil abraça familiar de criança que morreu em queda de prédio Foto: Emanoela Campelo de Melo

AVÔ ENCONTROU O NETO

O Diário do Nordeste apurou que instantes antes da queda, os avós paternos e os dois irmãos estavam juntos no apartamento, onde costumavam passar a maior parte do dia, enquanto o pai trabalhava.

A avó saiu para ir ao shopping localizado no entorno do prédio residencial e pediu que o avô fosse buscá-la. Neste momento, o homem teria deixado as crianças no apartamento.

O avô, que também é síndico do condomínio, teria retornado e recebido uma ligação via interfone de algum morador avisando que "uma pessoa se jogou da janela".

Legenda: O corpo do menino de 10 anos foi retirado do prédio por volta das 16h Foto: Kid Júnior

Neste momento, segundo fonte ouvida pelo Diário do Nordeste, o homem foi até o quarto onde o neto estava e se deparou com o corpo já no térreo. O avô ainda teria chegado ao neto com vida envolto em uma poça de sangue.

INVESTIGAÇÃO

O menino teve o óbito confirmado ainda no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atenderam a ocorrência.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram no prédio e isolaram a cena do acidente. O corpo da criança foi retirado do local pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) por volta de 16h. Equipes da Polícia Civil também estiveram no imóvel realizando os primeiros levantamentos sobre o caso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a morte está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). "A vítima, uma criança, foi a óbito após uma queda de um apartamento", confirmou.